أخبار النصر اليوم | دهشة جارسيا من وضع الأجانب، وموقف محرج لرونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 18 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 18 فبراير 2023.

جارسيا: وضع الأجانب غريب في النصر

وصف رودي جارسيا المدير الفني للنصر وضع الأجانب في فريقه بالغريب، خاصة مع تواجد 3 منهم فقط في الملعب أمام التعاون و4 على دكة البدلاء.

وأضاف حول اللقاء "المباراة كانت صعبة أمام فريق صعب وجيد، حققنا انتصارًا مهمًا. قدمنا أداءً جيدًا في الشوط الأول واستطعنا التقدم لكن بدايتنا في الثاني كانت سيئة واستطاع التعاون التعادل بهدف جميل".

تابع "الشوط الأول كان من أفضل أشواطنا هذا الموسم، واللاعبون الثمانية السعوديون قدموا أداءً مميزًا خاصة نواف العقيدي الذي عوض غياب المصاب دافيد أوسبينا".

وأتم "

الأمر الغريب هو أننا بدأنا المباراة بتواجد 3 أجانب فقط في الملعب و4 في الدكة، لا أعلم إن حدث هذا سابقًا أم لا، خاصة مع فريق متصدر جدول الترتيب".



سجل مذهل للنصر في الدوري السعودي

حقق النصر سجلًا مذهلًا في الدوري السعودي هذا الموسم، إذ خاض 15 مباراة في الدوري عقب الخسارة أمام التعاون في مرحلة الذهاب 1-0 لم يخسر أي لقاء منها، بالفوز في 11 مباراة والتعادل في 4

الإنجاز الأهم أن النصر خلال تلك الفترة واجه جميع أندية الدوري السعودي ولم يستطع أحد هزيمته.

رونالدو: فريق عمل رائع

علق كريستيانو رونالدو على فوز النصر المهم على التعاون مشيدًا بفريق عمل النادي.

النجم البرتغالي كتب عبر تويتر عقب اللقاء "صدارة الترتيب و3 نقاط مهمة. فريق عمل رائع".

التغطية الكاملة لمباراة النصر والتعاون مع كامل ردود الفعل على أحداثها

شهد مرسول بارك يوم أمس مباراة ممتعة ومثيرة بين النصر والتعاون شهدت العديد من الأحداث الجدلية والمثيرة، تابعوا تغطية خاصة لجميع الأحداث وردود الفعل.

النصر 2-1 التعاون .. تغطية خاصة للأحداث المثيرة وردود الفعل الجدلية

خبر مهم للنصر وجارسيا من مدريد

الفريق عانى دفاعيًا خلال المباريات الأخيرة، لكن الخبر الجيد وصل من العاصمة الإسبانية.

في الوقت المناسب .. مدريد تُنقذ النصر من مشاكله الدفاعية

موقف محرج لرونالدو ورد فعل رائع من جانبه

شهدت مباراة النصر والتعاون موقفًا محرجًا لنجم النصر كريستيانو رونالدو برفض أحد لاعبي التعاون مصافحته، لكن رد فعله كان رائعًا.

رد فعل مفاجئ من الدون .. نجم التعاون يرفض مصافحة كريستيانو رونالدو