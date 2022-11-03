أخبار النصر اليوم | حقيقة رحيل جارسيا .. ومرسول بارك لا يقبل لون ثالث

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الخميس، الموافق الثالث من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق، بعدما عاد الفريق لاستئناف تدريباته خلال فترة التوقف الحالية لدوري روشن السعودي، والتي تستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.

رونالدو إلى النصر؟ إيموجي يكشف الحقيقة

ارتبط اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بالدوري السعودي خلال الفترة الماضية بشكل كبير، خاصة بعدما أعلن فهد بن نافل رئيس الهلال عن دخول ناديه في مفاوضات من أجل ضمه.

رئيس الهلال أكد في تصريحات سابقة، على أن منع ناديه من القيد تسبب في فشل مفاوضات ناديه مع رونالدو من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية. "اقرأ التفاصيل"

أبو بكر يخطط للرحيل عن النصر والعودة إلى الدوري التركي

أكدت تقارير صحفية، على أن الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم نادي النصر، يخطط للرحيل عن ناديه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، والعودة مجددًا إلى الدوري التركي.

ويشهد مستوى أبو بكر مع نادي النصر تراجعًا، مما جعل البعض يؤكد على أنه اقترب من الرحيل عن العالمي رفقة الأرجنتيني بيتي مارتينيز وجلال الدين ماشاريبوف لاعبا الفريق. "اقرأ التفاصيل"

"مرسول بارك لمباريات النصر فقط"

أكد الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، على أن نادي النصر تلقى طلبًا من أحد الأندية لخوض مباريات على ملعب مرسول بارك، ولكن الطلب قوبل بالرفض.

ونشر العصيمي عبر حسابه على موقع "تويتر" تغريدة جاء فيها: "تم رفضهم من اللعب بمرسول بارك، مرسول أصفر وأزرق فقط، ولا يقبل لون ثالث".

"فيفا لم يتخذ قرارًا في قضية مفاوضات الاتحاد وحمد الله بسبب مستحقات النصر"

كشف الإعلامي الرياضي غيث العمري خلال تصريحات لـ"مساحة 24 الرياضية" عن أن الاتحاد الدولي "فيفا" لم يتخذ قرارًا في مسألة مفاوضات الاتحاد مع حمد الله أثناء لعبه لنادي النصر، بسبب مستحقات اللاعب المغربي التي لم يحصل عليها من العالمي.

وأضاف العمري أن فيفا اتخذ قرارًا بإلزام النصر بدفع 13 مليون ريال لحمد الله، وإحالة قضية مفاوضات الاتحاد مع اللاعب إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، حيث قد تصل العقوبة إلى إلزام حمد الله بدفع مبلغ 83 مليون ريال قيمة الشرط الجزائي في العقد.

النصر يكشف حقيقة رحيل رودي جارسيا

كشف مارسيلو سالازار المدير العام لفريق الكرة بنادي النصر، عن حقيقة ما تردد بشأن رحيل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي رودي جارسيا.

سالازار أكد خلال تصريحات تليفزيونية على أنه لا توجد نية للجهاز الفني للرحيل عن الفريق، وهدف الجميع هو تحقيق البطولات.