أخبار النصر اليوم | جدل حول مواجهة الفتح، ومستقبل عسيري

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 28 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 28 نوفمبر 2022.

انطلاق معسكر النصر في أبو ظبي

انطلق معسكر النصر التدريبي في أبو ظبي يوم أمس الأحد، حيث أقيم المران الأول بقيادة المدرب رودي جارسيا وتضمن الجزء الأول تدريبات بدنية وجري حول الملعب بسرعات مختلفة.

وفي الجزء الثاني من المران قسم المدرب الفرنسي اللاعبين إلى مجموعات صغيرة لأداء بعض الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم المران بمناورة كروية على منتصف الملعب طبق خلالها اللاعبون عددًا من الأفكار الفنية.

جدل حول مباراة الفتح الودية

مازالت مباراة النصر والفتح الودية في أبو ظبي غير مؤكدة، إذ رغم الحديث عن تحديدها يوم الثلاثاء القادم إلا أن صحيفة الرياضية أفادت أن الإدارة النصراوية مازالت بانتظار موافقة نظيرتها في الفتح على إقامة اللقاء.

رودي جارسيا كان قد رفض مواجهة فرق سعودية في معسكر أبو ظبي لكن عدم وجود أندية إماراتية متاحة للوديات أجبره في النهاية على الموافقة.

فينسنت أبو بكر بديلًا أمام صربيا

تواجد فينست أبو بكر مهاجم النصر على دكة البدلاء خلال مباراة منتخب بلاده الكاميرون مع صربيا في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

المهاجم الكاميروني كان بديلًا كذلك خلال المباراة الأولى أمام سويسرا وقد شارك في الـ15 دقيقة الأخيرة من اللقاء.

جارسيا يُخرج عسيري من حساباته

أفادت عدة مصادر صحفية أن المدرب رودي جارسيا أخرج عبد الفتاح عسيري من حساباته تمامًا وطالبه بالبحث عن نادٍ جديد.

جارسيا لعسيري: ابحث عن نادٍ جديد