أخبار النصر اليوم | توثيق نسائي "فيديو" .. وجارسيا يترك العالمي بكأس العالم

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022.

لاعبة النصر توثق الاستعداد لمواجهة الشباب

قامت جيسيكا لاعبة نادي النصر، بتوثيق لحظات استعداد زميلاتها لمواجهة الشباب، بالجولة الثانية، ضمن منافسات الدوري السعودي الممتاز للسيدات.

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ويواجه النصر نظيره الشباب مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود "رحمه الله"، في مقر نادي النصر، بالجولة الثانية ضمن منافسات البطولة.

آل معمر يحفز لاعبي النصر

قام مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، بتحفيز لاعبي الفريق، وذلك بعد الفوز على الفيحاء في الجولة الثامنة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

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رئيس النصر قام بصرف مكافأة مالية قدرها 20 ألف ريال لكل لاعب، بعد الفوز على الفيحاء بأربعة أهداف دون رد، من أجل تحفيز اللاعبين ومواصلة النتائج الإيجابية.

جارسيا يترك النصر أثناء كأس العالم!

كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، عن تواجد الفرنسي رودي جارسيا مدرب فريق نادي النصر، في العاصمة القطرية الدوحة خلال فترة كأس العالم قطر 2022.

وكتب العصيمي عبر حسابه على "تويتر": "السيد جارسيا يظهر في المونديال خلال أحد القنوات الفرنسية للتحليل من الدوحة، حيث كان متفق مع القناة قبل التوقيع لكبير العاصمة، بالتوفيق لسيد المدربين".

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