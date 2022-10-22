أخبار النصر اليوم | تميز الحسن مع الأخضر، و"المتربصون من ينتقدون"

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 22 أكتوبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 18 أكتوبر 2022.

الحسن سعيد بأجواء معسكر الأخضر في أبو ظبي

أبدى علي الحسن نجم وسط النصر رضاه عن أجواء معسكر المنتخب السعودي المقام حاليًا في أبو ظبي، مشيرًا إلى أن جميع الإمكانيات مهيأة لتقديم أفضل ما يُمكن.

وأضاف "نواجه مقدونيا وديًا لأن أسلوب لعبهم يُشبه بولندا، جميعنا في حالة تركيز كبيرة والأجواء كلها تفاؤل وإيجابية، نأمل أن نستفيد منه الاستفادة الكاملة ويُفيدنا في كأس العالم".

"المتربصون هم من يُهاجمون أبو بكر"

شدد الناقد الرياضي عبد الله المرزوق على أن فينسنت أبو بكر مهاجم النصر يحتاج للمزيد من الوقت لاستعادة مستواه، مشيرًا إلى أن الانتقادات العنيفة الموجهة له يقب خلفها المتربصون به وبالنصر.

وأضاف "النصر يؤدي جيدًا، هو ثاني أفضل هجوم ودفاع في دوري روشن السعودي ويتطور من مباراة لأخرى، لماذا كل تلك الانتقادات؟ المتربصون هم من ينتقدون أبو بكر، هم من جعلوا من لويس جوستافو لاعبًا في الدرجة الرابعة من الدوري الهندي عند التعاقد معه واليوم يُشيدون به".

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نجم وسط النصر ضمن الأفضل في اختبارات المنتخب السعودي البدنية

أكد هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي على أهمية الجاهزية البدنية للاعبين خلال مونديال قطر 2022.

اللاعبون خضعوا لاختبارات بدنية فور وصولهم معسكر أبو ظبي نظرًا لاختلاف أوضاعهم من حيث دقائق اللعب في دوري روشن السعودي للوقوف على حالتهم البدنية قبل بدء المرحلة الثانية من الاستعداد للمونديال.

وجاء اسم نجم وسط النصر ضمن المجموعة صاحبة النتائج الأفضل في تلك الاختبارات، حيث قال المدرب الفرنسي "الرباعي، سعود عبد الحميد ومحمد كنو وعلي الحسن وعلي البليهي، كانوا الأفضل في تلك الاختبارات".

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