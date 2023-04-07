أخبار النصر اليوم | تفاصيل إصابة سامي النجعي، وراتب تاليسكا الجديد

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 7 إبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 7 إبريل 2023.

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تمزق الرباط يُبعد النجعي لشهر عن اللعب

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها نجم وسط النصر سامي النجعي أظهرت إصابته بتمزق في الرباط الجانبي للركبة، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة العدالة الأخيرة في دوري روشن السعودي.

الخبر الجيد كان تأكيد الأشعة لسلامة الرباط الأمامي والغضروف الداخلي وعدم حاجة اللاعب إلى جراحة بل الخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لـ4 أسابيع، ومن المقرر أن يُقرر الجهاز الطبي خلال الأيام القليلة القادمة ملامح ذلك البرنامج ليبدأ به اللاعب فورًا.

النصر يصل إلى نهائي بطولة الصالات للسيدات

تأهل النصر إلى نهائي بطولة الصالات للسيدات بعد فوزه على مركز التدريب الإقليمي 3-1 يوم أمس الخميس في الصالات الخضراء بالرياض ضمن الدور نصف النهائي.

وسيُواجه النصر فريق اليمامة الذي تخطى الاتحاد بنتيجة 6-4 بعد مباراة مثيرة.

ويلتقي النصر واليمامة في المباراة النهائية مساء السبت القادم على الصالات الخضراء بالرياض.

الموسم الجديد من دوري روشن ينطلق في أغسطس القادم

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي أن الموسم الجديد من دوري روشن السعودي سينطلق يوم 11 أغسطس القادم.

الموسم الجديد من الدوري السعودي سيشهد تواجد 18 فريقًا لأول مرة، فيما سينتهي الموسم الجاري يوم 31 مايو.

راتب تاليسكا الجديد من النصر

كشفت تقارير صحفية عن راتب تاليسكا الجديد مع النصر بعد تجديد عقده حتى 2026.

بعد تجديد عقده .. كم ارتفع راتب أندرسون تاليسكا مع النصر؟