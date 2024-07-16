أخبار النصر اليوم | تطور صادم في صفقة إيدرسون، والسخرية من إبراهيم الميهدب

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 16 يوليو 2024.
النصر يُلاحق الجناح الفرنسي منذ الصيف الماضي
النصر حصل على موافقة اللاعب ولكن!
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حان وقت رد المهاجم الإسباني على من هاجموه..
"لسنا ضمانًا اجتماعيًا لكم!" .. النصر يرفض الاستجابة لاستغاثة لاعبيه القدامى، ومطالب بانتفاضة جماهيرية
حارس النصر السابق يكشف عن رد صادم بعد طلبه تكريم اللاعبين القدامى..
اجتماع "مهم" في معسكر البرتغال..
البعض يحاول النيل من رئيس النصر الجديد عن طريق "الحرب المعنوية"..
هجوم شرس على كريستيانو رونالدو..
الموقف القانوني في أزمة الهلال وسلمان الفرج..
النصر يشاهد نجومه السابقين ينتقلون إلى عمالقة السعودية..