Manchester City v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
تامر أبو سيدو

أخبار النصر اليوم | تطور صادم في صفقة إيدرسون، والسخرية من إبراهيم الميهدب

النصردوري روشن السعوديكريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 16 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 16 يوليو 2024.

النصر يُلاحق الجناح الفرنسي منذ الصيف الماضي

النصر حصل على موافقة اللاعب ولكن!

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حان وقت رد المهاجم الإسباني على من هاجموه..

حارس النصر السابق يكشف عن رد صادم بعد طلبه تكريم اللاعبين القدامى..

اجتماع "مهم" في معسكر البرتغال..

البعض يحاول النيل من رئيس النصر الجديد عن طريق "الحرب المعنوية"..

هجوم شرس على كريستيانو رونالدو..

الموقف القانوني في أزمة الهلال وسلمان الفرج..

النصر يشاهد نجومه السابقين ينتقلون إلى عمالقة السعودية..

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