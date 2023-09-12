أخبار النصر اليوم | تطور إيجابي في حالة مادو، وقرار خاص بشأن الدوليين

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 12 سبتمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 12 سبتمبر 2023

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كاسترو يمنح الدوليين حرية تحديد موعد انضمامهم للتدريبات

منح لويس كاسترو المدير الفني للنصر اللاعبين الدوليين في الفريق حرية تحديد موعد انضمامهم للتدريبات الجماعية بين يومي الأربعاء والخميس.

المدرب حدد الخميس القادم كموعد لانطلاق المران الجماعي بحضور جميع اللاعبين الدوليين وغيرهم، لكنه سمح للدوليين الغياب عن مران الأربعاء إن أرادوا ذلك، سواء بسبب تأخر وصولهم إلى الرياض أو شعورهم بالإرهاق.

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تطور إيجابي في حالة مادو الصحية

شهد يوم أمس تطورًا إيجابيًا في حالة عبد الله مادو الصحية، حيث لامس الكرة لأول مرة منذ إصابته بتمزق في العضلة الخلفية خلال بطولة الملك سلمان للأندية العربية.

المدافع السعودي أدى تدريبات انفرادية بالكرة تحت أنظار الجهازين الفني والطبي في جانبٍ من الملعب، سبقها تنفيذه برنامجًا بدنيًا ضمن برنامجه التأهيلي بعد الإصابة.

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