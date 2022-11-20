أخبار النصر اليوم | تجديد عقد جوستافو .. وأبو بكر يتحدث بالملعب

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022.

"النصر أدّب حمد الله أخلاقيًا فعاد لمنتخب المغرب"

يرى الإعلامي أديب العُمري، أن نادي النصر لعب الدور الأكبر في عودة عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، إلى منتخب المغرب مرة أخرى، بعد أزماته ومشاكله مع مسؤولي الاتحاد المغربي. "اقرأ التفاصيل"

دوري السيدات السعودي .. الهلال يفوز بـ18 هدفًا والنصر ينتصر برباعية

اختتمت مباريات الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري السعودي الممتاز للسيدات، بثلاث مواجهات، حيث لعب الشعلة الشرقية أمام النصر، وسما ضد الهلال، والشباب مع الأهلي. "اقرأ التفاصيل"

النصر يسعى لتجديد عقد جوستافو

تدرس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، تجديد عقد البرازيلي جوستافو لويز، وذلك بعد تألقه مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وينتهي عقد جوستافو بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر خلال شهر يناير المقبل، ولكن مع تألقه يرغب مسؤولي النصر استمراره مدة أطول.

فينسنت أبو بكر: سنتكلم على أرضية الملعب

عبر الكاميروني فينسنت أبو بكر، مهاجم نادي النصر، عن سعادته بالتواجد في كأس العالم قطر 2022، مشيرًا إلى أن الأجواء رائعة ووجد طاقة إيجابية داخل المنتخب الكاميروني.

وقال أبو بكر خلال تصريحات لقناة "بي إن سبورتس": "نمتلك مجموعة لاعبين متماسكين، ولكن لا نفضل الحديث كثيرًا بل سنتكلم فوق أرضية الملعب".