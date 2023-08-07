أخبار النصر اليوم | تاليسكا يستنجد بمدرب بشكتاش للرحيل ورودي جارسيا يصدم رونالدو بتصريحاته

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الإثنين الموافق السابع من أغسطس 2023م

GOAL

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الإثنين، الموافق السابع من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"ابحثوا عن حل لانتشالي من النصر!" .. مدرب بشكتاش يفجر مفاجأة عن "محادثة خاصة" مع أندرسون تاليسكا

بينما ظن النصراويون أن حديث إعلاميي الأندية المنافسة عن رغبة البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ صانع ألعاب الفريق، في الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ما هي إلا مجرد شائعات لضرب استقرار الفريق، جاءت التأكيد من شينول جونيش؛ المدير الفني لبشكتاش التركي. (طالع التفاصيل)

إشبيلية يفسح الطريق أمام النصر للتعاقد مع نجم ليفربول ولكن..

أكدت تقارير صحفية أن الطريق مفتوح أمام نادي النصر من أجل التعاقد مع اللاعب الإسباني تياجو ألكانتارا من صفوف ليفربول الإنجليزي في ظل غياب المنافسين. (طالع التفاصيل)

"قميصه بقيمة الأندية المصرية" .. تعليق مثير من مرتضى منصور عن رونالدو!

أطلق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، تصريحات مثيرة للجدل، عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، بعد المباراة التي جمعت بين الفريقين في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال. (طالع التفاصيل)

هل يقصد كريستيانو رونالدو؟ .. رودي جارسيا: أتفهم سبب ذهاب كبار السن للسعودية!

بينما يسأل الصحفيون، الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني لنابولي الإيطالي، عن مستقبل لاعبه النيجيري فيكتور أوسيمين، أراد الأول "قصف جبهة" البعض أو ربما الثأر من البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي. (طالع التفاصيل)

ماذا دار بينهما في مباراة الرجاء؟ .. كريستيانو رونالدو يدعم المصري محمود البنا رغم تخوفات النصراويين!

بخلاف الأهداف الرائعة التي شهدناها في مواجهة النصر السعودي والرجاء المغربي ليلة أمس، لفت الحكم المصري محمود البنا كذلك الأنظار، بحوار ضاحك دار بينه وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد العالمي. (طالع التفاصيل)

بفضل كأس الملك سلمان .. كريستيانو رونالدو يتحدث عن "شعوره الرائع" الذي يعيشه مع النصر

اقترب البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، خطوة جديدة من التتويج بأول لقب له بقميص العالمي، إذ صعد ليلة أمس، لنصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م. (طالع التفاصيل)

"وضع سره في أضعف خلقه" .. "المنبوذ" الذي أنقذ النصر ولويس كاسترو أمام الرجاء

شاهدت النصر السعودي نسخة دور المجموعات من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م؟ حسنًا! إذا كانت الإجابة: نعم!، فعليك أن تمحي هذه النسخة من ذاكرتك الآن، وافتح ذراعيك للعالمي نسخة الأدوار النهائية. (طالع التفاصيل)

بيد عمر لا بيدي! .. العيب في النصر لا في كريستيانو رونالدو!

استعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جزءًا من بريقه ونشاطه خلال مباراة النصر أمام الرجاء المغربي، في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، حيث أطلق شرارة الانتصار الكبير الذي حققه العالمي، بتسجيل الهدف الأول، ولكن ما أثبت ذلك هو تاليسكا! (طالع التفاصيل)

ثغرة الهلال وأزمة النصر .. صفقات متوقع حسمها بالشهر الأخير لدوري روشن السعودي

تبقى شهر بالتمام والكمال، على غلق سوق الانتقالات التاريخي في دوري روشن 2023، حيث يتم غلق سوق الانتقالات الصيفي يوم 7 سبتمبر، ولكن مازالت هناك بعض الصفقات القوية التي قد تُحسم خلال هذا الشهر. (طالع التفاصيل)

GOAL