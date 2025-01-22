أخبار النصر اليوم | ساديو ماني يحسم جدل انتقاله للإنتر، والهجوم الأشرس على كريستيانو رونالدو

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 22 يناير 2025
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"يستطيع احتراف كرة السلة!" .. طبيب يوجه رسالة إلى جمهور النصر قبل تجديد عقد رونالدو
تجديد عقد رونالدو على رأس أولويات إدارة النصر..
"الفريق يلعب منقوصًا بوجوده !" .. نجم النصر السابق يشن الهجوم الأشرس على كريستيانو رونالدو
كلمات قاسية بحق النجم البرتغالي
عرض محلي جديد لنواف العقيدي ومحاولات مكثفة من النصر لإقناع تاليسكا بالرحيل
أيام حاسمة في الفريق العاصمي قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي
ماجد الجمعان يُوجه رسالة لجمهور النصر بعد الفوز على الخليج .. وعبد العزيز المريسل يرد عليه!
النصر عاد لسكة الانتصارات بالفوز على الخليج
"سنقول له وداعًا إذا حدث هذا!" .. رسالة حاسمة من ريال مدريد إلى السعودية في صفقة فينيسيوس
اللاعب يرتبط بعقد مع الريال حتى 30 يونيو 2027..
"لم أعد لاعبًا صغيرًا!" .. ساديو ماني يحسم جدل انتقاله من النصر إلى إنتر
اللاعب اسمه يرتبط بالرحيل عن النصر دائمًا..
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....
جدول مباريات الدوري السعودي 2024-25، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
بعد ظهوره بصحبة الجمعان .. النصر يتفق مع سعد الشهري لتولي هذا المنصب!
أبناء النصر يعودون مجددًا..
بيولي "يراوغ" في مستقبل تاليسكا .. ويكشف عن طبيعة إصابة نجم النصر
ماذا قال ستيفانو بيولي بعد فوز النصر على الخليج؟!..
كريستيانو رونالدو ضد الخليج | عاد إلى مكانه المفضل .. صاروخ ماديرا يقترب من حلمه مع النصر بأقل مجهود!
ماذا قدم النجم البرتغالي؟
"جددوا لصاحب الـ4 عيون وموهبة النصر دخل التاريخ بطريقة فريدة!" .. تحية للخليج الذي صمد ضد العالمي
النصر يحصل على 3 نقاط بصعوبة..
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...
جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...
كم مباراة يحتاجها كريستيانو رونالدو للوصول للهدف رقم 1000؟
النجم البرتغالي يغرد منفردًا.
رونالدو، ميسي، روماريو وأبرز الهدافين في تاريخ كرة القدم
طبقاً لمؤسسة إحصائيات كرة القدم، يقودكم جول في هذا التقرير لمعرفة أبرز 10 هدافين في تاريخ كرة القدم ومن بينهم ميسي ورونالدو، فمن هم البقية؟
كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو مع النصر؟
صفقة تاريخية قام بها النصر عندما تعاقد كريستيانو رونالدو، فكم عدد أهداف رونالدو مع العالمي دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا وجميع البطولات؟
فيديو | مدرب الخليج كاد يعتدي على الحكم .. لمسة يد تشعل أزمة في مواجهة النصر و"النتيجة طردان"
لقطة تحكيمية أثارت أزمة كبيرة..
فيديو | وصل للملعب بصحبة هذا المدرب! .. الجمعان يثير الجدل بين جماهير النصر في مواجهة الخليج
أحد الأسماء المرشحة دائمًا للعمل في النصر..
يامال يتفوق على نجم برشلونة في مزاد القمصان.. لكنه بعيد للغاية عن ميسي ورونالدو!
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