أخبار النصر اليوم | ساديو ماني يحسم جدل انتقاله للإنتر، والهجوم الأشرس على كريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 22 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 22 يناير 2025

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تجديد عقد رونالدو على رأس أولويات إدارة النصر..

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كلمات قاسية بحق النجم البرتغالي

أيام حاسمة في الفريق العاصمي قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي

النصر عاد لسكة الانتصارات بالفوز على الخليج

اللاعب يرتبط بعقد مع الريال حتى 30 يونيو 2027..

اللاعب اسمه يرتبط بالرحيل عن النصر دائمًا..

GOAL

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

أبناء النصر يعودون مجددًا..

ماذا قال ستيفانو بيولي بعد فوز النصر على الخليج؟!..

ماذا قدم النجم البرتغالي؟

النصر يحصل على 3 نقاط بصعوبة..

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...

تعرف على جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...

النجم البرتغالي يغرد منفردًا.

طبقاً لمؤسسة إحصائيات كرة القدم، يقودكم جول في هذا التقرير لمعرفة أبرز 10 هدافين في تاريخ كرة القدم ومن بينهم ميسي ورونالدو، فمن هم البقية؟

صفقة تاريخية قام بها النصر عندما تعاقد كريستيانو رونالدو، فكم عدد أهداف رونالدو مع العالمي دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا وجميع البطولات؟

لقطة تحكيمية أثارت أزمة كبيرة..

أحد الأسماء المرشحة دائمًا للعمل في النصر..

بسعر 27 ألف إسترليني..