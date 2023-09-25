أخبار النصر اليوم | بديل رونالدو في الهجوم أمام أحد، وتفاصيل إصابة الغنام

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 25 سبتمبر 2023

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ماني يستبدل رونالدو في هجوم النصر أمام أحد قرر لويس كاسترو المدير الفني للنصر إجراء عدة تغييرات على تشكيل الفريق الذي سيُواجه أحد في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين المقررة اليوم الإثنين، وذلك حسبما أفادت صحيفة الرياضية السعودية. المدرب كان قد قرر إراحة الثنائي، كريستيانو رونالدو ومارسيلو روزوفيتش، وبناءً على ذلك سيلعب سيكو فوفانا في الوسط فيما سيتواجد ساديو ماني في قلب الهجوم ويلعب عبد الرحمن غريب بدلًا منه على الجانب الأيسر.

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الإصابة تُبعد سلطان الغنام عن مواجهة أحد

كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها مدافع النصر، سلطان الغنام، تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية تحتاج إلى علاج وتأهيل لمدة يومين، حسبما أفادت صحيفة الرياضية السعودية.

الإصابة أبعدت الظهير الأيمن عن مواجهة أحد مساء اليوم في كأس الملك، وقد قرر المدرب لويس كاسترو الزج بنواف بوشل بدلًا من الغنام في التشكيل الأساسي.

كشفت صحيفة الرياض السعودية عن حقيقة ما أثير مؤخرًا حول مفاوضات النصر مع حارس المرمى دافيد دي خيا، والذي غير مرتبط بأي نادٍ حاليًا بعد رحيله عن مانشستر يونايتد بنهاية عقده.

أكدت عائلة نجم النصر ساديو ماني سعادته الكبيرة بقراره القدوم إلى السعودية، وقد وصفت والدته تلك الخطوة بأنها الأفضل في حياته.



شن التشيلي أرتورو فيدال هجومًا لاذعًا على الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، مبديًا دهشته من تخليه عن النجم كريستيانو رونالدو.