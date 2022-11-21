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أخبار النصر اليوم | بدء المرحلة الثانية من الإعداد، ومهارة النجعي المذهلة

تامر أبو سيدو
11:52 ص غرينتش+2 21‏/11‏/2022
Sami Al Najei Nassr Fayha SPL 30.10.2021
نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 21 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 21 نوفمبر 2022.

النصر يبدأ المرحلة الثانية من الإعداد

دشن النصر أمس الأحد الفترة الثانية من برنامجه الإعدادي لاستئناف دوري روشن السعودي منتصف ديسمبر القادم.

وقد أدى الفريق تدريبات بدنية وتكتيكية متنوعة، فيما قرر الجهاز الفني بقيادة رودي جارسيا إجراء تدريبات اليوم الإثنين على فترتين صباحية ومسائية.

الإنفلونزا تُبعد بيتي عن المران

غاب نجم النصر بيتي مارتينيز عن تدريبات الأمس بسبب معاناته من الإنفلونزا.

ولم يُحدد موقف اللاعب من الانتظام في التدريبات اليوم الإثنين.

مهارة مذهلة وهدف جميل للنجعي في تدريبات الأخضر

سجل سامي النجعي لاعب وسط النصر هدفًا جميلًا بعد مهارة مذهلة في تدريبات المنتخب السعودية، شاهد أدناه

سمير عثمان يُقارن بين هدفي الإكوادور الملغي والنصر ضد الباطن

الحكم المصري المعتزل أوضح أن الهدفان مختلفان تمامًا.

سمير عثمان يُقارن بين هدفي الإكوادور الملغي والنصر ضد الباطن

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