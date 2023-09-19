أخبار النصر اليوم | إنسانية رونالدو، وقسوة الزمن على بيتروس

قدّم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لمحة إنسانية جديدة؛ على هامش استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ لمواجهة برسبوليس.

وصف ألريزا أشوف المسؤول الإعلامي لنادي برسبوليس الإيراني يوم أمس الذي شهد وصول بعثة النصر وعلى رأسها نجمه كريستيانو رونالدو إلى طهران بالتاريخي، لكنه كذب في الوقت نفسه المدرب لويس كاسترو بشأن السبب الحقيقي خلف إلغاء تدريب الفريق السعودي على ملعب آزادي.