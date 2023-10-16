أخبار النصر اليوم | أزمة أوسبينا، وموقف حازم من عقوبة سلطان الغنام

النصر يرفض عقوبة سلطان الغنام

رفض النصر الخضوع لعقوبة مدافعه سلطان الغنام عقب طرده خلال مواجهة أبها الأخيرة في دوري روشن السعودي، وقد طلب حيثيات القرار للاستئناف ضده ومازال ينتظرها، حسبما أفادت صحيفة الرياضية السعودية.

لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قد عاقبت الظهير المتألق هذا الموسم بالإيقاف 4 مباريات وغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال سعودي بناءً على تقرير الحكم الذي شدد على أن اللاعب قال كلمة وُصفت بـ "البذيئة".

الرياضية أوضحت أن الإدارة القانونية بالنادي درست القرار وعازمة على التقدم باستئناف لكن بعد التعرف على حيثيات القرار الكاملة.