أخبار النصر اليوم | النيابة تحقق مع مشجع نصراوي ومصيبة كريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأحد الموافق الـ12 من مارس 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الأحد، الموافق الـ12 من مارس 2023، وما يدور حول الفريق.

فهد الهريفي: كريستيانو رونالدو كـ"المصيبة" في النصر ومسلي آل معمر مجرد "سكرتير"

عاد فهد الهريفي؛ نجم نادي النصر السعودي الأسبق، لإطلاق تصريحاته النارية من جديد تجاه العالمي، مؤكدًا أنه أخطأ بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، واصفًا مسلي آل معمر؛ رئيس النادي، بـ"السكرتير"، الذي لا يتدخل في التخطيط وما يتعلق بالفريق. (طالع التفاصيل)

الأمن العام يتحرك .. أول رد فعل بعد الاعتداء على مشجع نصراوي

استجاب الأمن العام بشكل سريع للدعوات التي انطلقت عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بشأن مشهد الاعتداء على مشجع نصراوي خلال مواجهة الهلال والتعاون. (طالع التفاصيل)

"الأموال لا تهمنا!" .. وكيل محمد أبو جبل يفاجئ الجماهير بعد التسوية مع النصر

خرج مصطفى أبو جبل؛ وكيل الحارس المصري محمد أبو جبل وشقيقه، للحديث عن القرار المفاجئ بتسوية أزمة موكله مع نادي النصر السعودي دون أي مقدمات، رغم أن الطرفين توعدا بعضهما البعض من قبل واحتكما للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". (طالع التفاصيل)

تاليسكا يصل اليوم

ينتظر أن يصل البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب وسط النصر، اليوم، إلى الرياض قادمًا من بلاده، بعد انتهاء رحلته العلاجية.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن اللاعب جاهز بشكل كامل للمشاركة في المباريات، بعدما أكد للجهاز الطبي أنه ركض أمس عشرة كيلومترات دون أي مشكلة أو آلام.

ومن المقرر أن يتحدد مصير تاليسكا من المشاركة في مواجهة أبها المقبلة في كأس الملك، وفقًا لرؤية الجهاز الفني وأدائه في المران قبل المباراة.

ممثل النصر في اجتماع التوثيق

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن اتحاد القدم اشترط على الأندية أن يكون ممثلوها في مشروع توثيق البطولات، أحد من يتولون منصبًا رسميًا في كل نادٍ.

وأشارت الصحيفة إلى أن النصر اختار رئيسه مسلي آل معمر ممثلًا عنه في أول اجتماع للجنة التوثيق، والمقرر إقامته في الـ20 من مارس الجاري.

"هناك تحالف ثلاثي ضد النصر"

يرى فؤاد أنور؛ نجم الشباب والنصر الأسبق، أن المنافسين تحالفوا سويًا ضد النصر، مطالبًا جماهيره بالوقوف بجانبه، كونه يمر بظروف صعبة منذ بداية الموسم ومع ذلك لا يزال منافسًا على اللقب.

وقال أنور، خلال تصريحاته لبرنامج "المنتصف": "النصر يمر بظروف لا بد أن نراعيها، هو لم يلعب منذ بداية الموسم كامل العدد، النصر لم يعان دفاعيًا إلا بعد إصابة حارسه دافيد أوسبينا، وخسر بعد ذلك هدافه واللاعب الأفضل تاليسكا، لذلك يجب تقبل الخسارة".

وأضاف: "هناك تحالف ثلاثي ضد النصر من الهلال والاتحاد والشباب، لكن النصر ثابت وينافس على لقب الدوري وسيتوج بطلًا في النهاية".

إقالة رودي جارسيا؟ "أحرج نونو سانتو في الكلاسيكو"

بدأ البعض من جماهير نادي النصر، يُطالب بإقالة الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للعالمي، خاصة بعد خسارة الفريق أمام الاتحاد، في الكلاسيكو الأخير. (طالع التفاصيل)