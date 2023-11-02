أخبار النصر اليوم | السخرية من رونالدو، وإفساد مخطط الاتحاد والأهلي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 2 نوفمبر 2023
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لجنة الحكام ترد على النصر .. حقيقة الخطأ الغريب في لقطة كريستيانو أمام الاتفاق
كشف لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء يوم الأربعاء، عن حقيقة "الخطأ الفادح" الذي وقعت فيه غرفة تقنية الفيديو "فار"، في إحدى اللعبات بمباراة النصر والاتفاق.
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"الحكم اعترف بكل شيء" .. تصريح خطير من جيرارد بعد أحداث لقاء النصر!
عبر المدرب الإنجليزي ستيفين جيرارد المدير الفني لفريق نادي الاتفاق، عن غضبه الشديد من الأخطاء التحكيمية التي حدثت في مباراة فريقه أمام النصر، في دور الـ16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
النصر يحبط مخطط الاتحاد والأهلي .. ويتفق مع نجمه على التجديد
اتخذ مسؤولو النصر السعودي، خطوة كبرى لـ"منع" انتقال أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، إلى الأندية المنافسة؛ خاصة الاتحاد والأهلي.
خطأ تقنية التسلل يُلغي هدف تاليسكا أمام الاتفاق؟ لجنة التحكيم تحسم الجدل
حسمت لجنة التحكيم باتحاد الكرة السعودي، كل ما تردد خلال الأيام الماضية، بشأن لقطة مراجعة هدف النصر الذي تم إلغاؤه في مرمى الاتفاق ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
"لأنه في النصر" .. اتهام وليد الفراج بالتحريض ضد رونالدو!
واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مسلسل اعتراضاته على قرارات الحكام، مما دفع الإعلامي وليد الفراج للحديث عن اعتراضاته المتكرره على قرارات الحكام.
سخر الاتفاق السعودي، من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر؛ على خلفية المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء أول أمس الثلاثاء.