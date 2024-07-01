Al-Nassr Saudi Pro LeagueGetty Images
تامر أبو سيدو

أخبار النصر اليوم | الجميع ينتظر هدايا الصيف من العالمي، ومفاجأة في مصير أحد الراحلين

النصردوري روشن السعوديكريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 1 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 1 يوليو 2024.

نجوم العالم يُعاملون كالملوك في السعودية.

تطورات جديدة داخل قلعة النصر..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

من يقصد؟

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المفاوضات جارية بين الطرفين

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