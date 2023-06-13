أخبار النصر اليوم | استهداف شريك مغربي لكريستيانو رونالدو و"مهاجم مغمور" يدخل الحسابات

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الثلاثاء الموافق الـ13 من يونيو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الـ13 من يونيو 2023م، وما يدور حول الفريق.

راعٍ جديد

وقع النصر أمس الإثنين، عقد رعاية جديدة مع بنك "الخليج الدولي"، يمتد لثلاث سنوات مقبلة.

وبموجب هذه الرعاية يصبح البنك راعيًا فضيًا للعالمي، ويعود بمزايا رعاية وحقوق تجارية على للنادي.

5 شركات راعية من صندوق الاستثمار

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن صندوق الاستثمارات العامة يجهز عقود رعايات مختلفة للرباعي الكبير النصر، الاتحاد، النصر والأهلي، بواقع خمسة عقود لكل منهم.

وأكدت الصحيفة أن جميع الأندية الأربعة ستحصل على المبالغ نفسها من هذه الرعايات وعقودها موحدة.

التعاقد مع مورينيو؟ .. أندرسون تاليسكا يثير حماس جماهير النصر

أثار البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ بشأن المدير الفني المرتقب لقلعة العالمي. (طالع التفاصيل)

النصر يختار شريك كريستيانو رونالدو .. ومنافسة قوية من الهلال والاتحاد والأهلي

اختار مسؤولو نادي النصر، "شريك" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في هجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي القادم 2023-2024. (طالع التفاصيل)

مفاجأة في النصر .. جلطة سراي يكشف حقيقة الاتفاق مع أندرسون تاليسكا

كشف دورسون أوزبك، رئيس نادي جلطة سراي التركي، حقيقة الاتفاق مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم النصر؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024. (طالع التفاصيل)

صفقة تبادلية ضخمة تصدم النصر .. وتهدد بحرمان الاتحاد من بديل أحمد حجازي

على رأس الصفقات التي ارتبطت بالنصر والاتحاد؛ النجم السنغالي خاليدو كوليبالي، قلب دفاع تشيلسي الإنجليزي؛ حيث ترددت أنباء عن اتفاق صندوق الاستثمار السعودي مع اللاعب، على الانتقال إلى أحد الناديين، في الصيف الحالي، لكن هناك جديد حول اللاعب. (طالع التفاصيل)

عكس التيار .. النصر يفاجئ كريستيانو رونالدو بـ"مهاجم مغمور"!

صدق أو لا تصدق، في الوقت الذي يتردد فيه انتقال نجوم عالميين إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، ارتبط اسم مغمور، بارتداء قميص نادي النصر، في الموسم الرياضي القادم. (طالع التفاصيل)

بعد أن خان حب النصر .. حقيقة عودة حسين عبد الغني إلى الأهلي

سؤال يطرح نفسه بقوة الآن وينتظر الإجابة.. "هل سيعود الأسطورة حسين عبد الغني إلى الأهلي بعد تحويل 75% من ملكية النادي إلى صندوق الاستثمار السعودي؟!". (طالع التفاصيل)

"رفض كريستيانو رونالدو و140 مليون ريال" .. نجم عالمي يتراجع عن اتفاقه مع النصر

في مفاجأة من العيار الثقيل.. تراجع نجم عالمي كبير، عن الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

أدوار كريستيانو رونالدو الخفية .. أشعل اقتصاد النصر وجذب النجوم لدوري روشن السعودي!

بعيدًا عن كونه لاعبًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ يتولى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهامًا إضافية داخل قلعة العالمي. (طالع التفاصيل)