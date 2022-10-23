أخبار الأهلي اليوم | 4 راحلين والراقي يُبرئ "اللوبي الأزرق"

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأحد، الموافق 23 أكتوبر 2022، وما يدور حول الفريق، بعدما حصل لاعبوه على راحة سلبية، نظرًا لتأجيل مباريات الفريق في دوري يلو، لانضمام الثنائي هيثم عسيري ومحمد الربيعي، لمعسكر المنتخب السعودي، استعدادًا لكأس العالم قطر 2022..

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رسميًا | الكشف عن المواعيد الجديدة لمباريات الأهلي في دوري يلو

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى السعودي، رسميًا المواعيد الجديدة لمباريات الأهلي الأربعة المؤجلة في دوري الدرجة الأولى السعودي. (طالع التفاصيل)

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الأهلي يبرئ "اللوبي الأزرق"

استشهد الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز بالأهلي لتبرئة الهلال من الاتهامات التي توجه له، بشأن السيطرة على لجان اتحاد القدم.

واستعجب الجماز من تأجيل مباريات الأهلي في دوري يلو، لوجود اثنين من لاعبيه في معسكر المنتخب السعودي، في الوقت الذي رفض به اتحاد القدم تأجيل مباريات الهلال في عام 2019 خلال كأس آسيا، رغم وجود ستة هلاليين وقتها مع الأخضر.

وكتب الجماز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خلال نهائيات كأس آسيا 2019 لم يتم تأجيل مباريات الهلال في الدوري برغم أن القائمة ضمت 6 من لاعبي الهلال، 2022 يتم إستثناء الأهلي وتؤجل مباراياته بحجة انضمام 2 في معسكر الأخضر وهو في دوري يلو !! فعلاً اللوبي الأزرق عامل عمايله".

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4 راحلين و4 قادمين في الشتاء

يستغل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي، فترة الراحة الحالية لفريقه، لدراسة احتياجات الفريق بشكل كاملًا، لخوض ميركاتو شتوي قوي في يناير المقبل.

ووفقًا للتقارير السعودية فإن موسيماني حدد أربعة لاعبين للرحيل عن الفريق في يناير، وطلب ضم أربعة آخرين، في مراكز الوسط والهجوم.

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