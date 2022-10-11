أخبار الأهلي اليوم | محامي الراقي يسابق الزمن وحالة غضب من اتحاد القدم

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس، الموافق العاشر من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق..

محامي الأهلي يسابق الزمن

أوضحت مصادر صحيفة "الرياضية" أن جيان باولو مونتينيري؛ محامي الأهلي الدولي، يعمل خلال الفترة الحالية على تخفيض المبالغ المالية وإغلاق قضايا النادي الخارجية، قبل الميركاتو الشتوي المقبل.

وأكدت المصادر أن إدارة الراقي ستغلق خلال الأيام القليلة المقبلة قضية البرازيلي كارلوس إدواردو؛ لاعب الفريق السابق، إذ ستسدد له 1.8 مليون ريال، القيمة المتبقية له بعد فسخ عقده بنهاية الموسم الماضي.

خمس وديات منتظرة

يواصل الأهلي استعداداته خلال الفترة الحالية، استغلالًا لتأجيل مباريات الفريق في دوري يلو.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن الراقي سيلاقي الخالدية البحريني والسيب العماني، فيما سيخوض ثلاث وديات أخرى أمام فرق سعودية.

ما سر تقليص مقاعد جمهور الأهلي في المونديال؟

تسبب منح جمهور الأهلي مقاعد أقل من الأندية الكبرى كالهلال والاتحاد والنصر والشباب، ضمن آلية اختيار الجماهير، التي ستدعم المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، لغضب جماهيره.

اتحاد القدم خصص 30 مقعدًا فقط جمهور الراقي، مقابل 100 لكل من أندية دوري المحترفين.

وأوضح محمد القاسم؛ الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه تم معاملة الأهلي كبقية الأندية المرافقة له في دوري يلو، إذ تقل مقاعد كل نادٍ بحسب الدرجة التي يلعب بها.

كاشفًا عن أسباب هبوط الأهلي .. المحياني: لم أحصل على راتبي 7 أشهر

كشف موسى المحياني المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي، عن سبب هبوط النادي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي، مشيرًا إلى أنه لم يحصل على راتبه لمدة 7 أشهر. (طالع التفاصيل)