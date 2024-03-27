أخبار الأهلي اليوم | يايسلة يحل أزمة الوسط أمام الاتفاق، وحقيقة التعاقد مع مورينيو

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 27 مارس 2023
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يايسلة يجد حل لأزمة وسط الأهلي أمام الاتفاق
يُعاني الأهلي من أزمة كبيرة في وسط ملعبه خلال مواجهة الاتفاق القادمة في دوري روشن السعودي، حيث يغيب عنه فرانك كيسييه للإيقاف ومحمد المجحد وجابرييل فيجا للإصابة.
صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن المدرب الألماني وجد الحل المناسب لتلك الأزمة، وذلك بالاعتماد على علي الأسمري وزياد الجهني وروبرتو فيرمينو في وسط الملعب، ومعهم أحد المدافعين الذي سيتقدم للعب دور المحور.
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