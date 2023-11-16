أخبار الأهلي اليوم | وعد ذهبي بثوب جديد، واتهام للاعبين بإضاعة الصدارة

حالة من عدم الرضا تُسيطر على جماهير النادي الأهلي، بشأن ما يقدمه فريقهم في الموسم الحالي 2023-2024، بعدما ابتعد الفريق عن صدارة دوري روشن، وتوديع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

أكد مايكل إيمينالو رئيس إدارة كرة القدم برابطة دوري روشن السعودي، على أن الجميع متحمس لما حدث في النصف الأول من الموسم، مُشيرًا في نفس الوقت أنه ليس مثاليًا، وأن الطموح هو الوصول إلى الكمال.