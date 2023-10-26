أخبار الأهلي اليوم | "هزيمة الهلال لصالح الدوري"، وجديد ملف المصابين

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 26 أكتوبر 2023

SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 26 أكتوبر 2023

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تدريب مغلق للأهلي بوجود محرز وماكسيمين وكيسييه

منع ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي دخول الصحفيين يوم أمس مران الفريق استعدادًا لمواجهة الهلال يوم غدٍ الجمعة في قمة الجولة الـ11 من دوري روشن.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن القرار يأتي للحفاظ على تركيز اللاعبين وزيادته وكذلك لعدم تسريب ملامح التشكيل الأساسي للمنافس.

وقد شهد المران تواجد رياض محرز بعد انتهاء الإجازة الخاصة التي حصل عليها، كما شارك المصابان، فرانك كيسييه وآلان سان ماكسيمين، في التدريبات بشكل جزئي ومن المقرر أن يخضعا اليوم لاختبار يُحدد مدى قدرتهما اللعب أمام الهلال.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن رئيس ضمك السابق: فوز الأهلي على الهلال من مصلحة الدوري قال صالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك السابق أن مصلحة الدوري السعودي تتطلب فوز الأهلي على الهلال في قمة الجولة الـ11 التي ستقام يوم الجمعة القادم. أبو نخاع وخلال تواجده في برنامج "أكشن مع وليد" أوضح أن فوز الأهلي سيزيد من المنافسة لأنه سيُوقف الهلال المتصدر والذي لم يتعرض لأي خسارة. فيديو | هدايا من أجل الكلاسيكو .. جمهور الأهلي يحفز نجوم الأهلي قبل لقاء الهلال تستعد جماهير الأهلي لخوض فريقها مباراة الكلاسيكو أمام الهلال مساء يوم الجمعة المقبلة على طريقتها الخاصة، عن طريق تقديم هدايا خاصة للاعبين الأجانب.

SHAHID