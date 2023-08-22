أخبار الأهلي اليوم | نجم الشباب يرفض الراقي وأزمة الهلال تتكرر في "قلعة الكؤوس"

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق الـ22 من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الـ22 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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طرح تذاكر مواجهة الأخدود

أعلن الأهلي اليوم، طرح تذاكر مواجهة الأخدود، المقرر إقامتها بعد غدٍ الخميس، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.

وشهدت التذاكر إقبالًا كبيرًا من قبل الجماهير، التي أنهت نسبة 80% منها تقريبًا في أول ساعة فقط.

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العودة للجوهرة في ديربي جدة

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين استمرار إقامة مباريات الأهلي في جدة على استاد الأمير عبد الله الفيصل حتى الجولة الثامنة.

وبذلك يعود الراقي لملعبه مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، بداية من ديربي جدة أمام الاتحاد، في الخامس من أكتوبر المقبل.

نجم شبابي جديد يرفض الأهلي لعيون الهلال .. وابن نافل يخطط لـ"خطف" مهاجم النصر السابق

يعمل مسؤولو الهلال السعودي، بقيادة رئيس مجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية" فهد بن نافل؛ لضم ثنائي محلي جديد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعد ساعات قليلة من التعاقد مع حسان تمبكتي. (طالع التفاصيل)

"يعاني من نفس كأس الهلال المُر" .. رودريجو دي بول يرد على عرض الأهلي

بعدما انتهت معاناة الهلال السعودي من رفض عدد من اللاعبين العالميين القدوم له بتعاقده مع البرازيلي نيمار دا سيلفا أخيرًا، بدأت معاناة جديدة في دوري روشن السعودي، وهذه المرة في الأهلي. (طالع التفاصيل)

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