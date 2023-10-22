أخبار الأهلي اليوم | موقف كيسييه وماكسيمين من الكلاسيكو، وقصة مباراة الوحدة

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 22 أكتوبر 2023
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فحص طبي لتحديد موقف كيسييه وماكسيمين من مواجهة الهلال
يخضع اليوم الأحد ثنائي الأهلي، فرانك كيسييه وآلان سان ماكسيمين، لفحص طبي بالأشعة لتشخيص إصابتيهما وحسم موقفهما من مواجهة الهلال في الكلاسيكو يوم الجمعة القادم ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.
وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن نجم الوسط الإيفواري تعرض لكدمة في العظم تحت الركبة خلال مواجهة الوحدة الأخيرة، وقد فضل مغادرة الملعب في الشوط الثاني بعد شعوره بآلام، فيما تعرض الجناح الفرنسي لإصابة في كاحل قدمه بعد تدخل قوي مع عبد العزيز نور لاعب فرسان مكة.
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شاهد قصة مباراة الأهلي والوحدة
نشر الحساب الرسمي للأهلي على تويتر مقطع فيديو يُلخص قصة مباراة الفريق أمام الوحدة التي انتهت لصالحه 3-1.
سر خلطة يايسله الخطيرة .. أقصر الطرق لتألق نجوم الأهلي!
واصل الأهلي تقديم عروضه القوية للمباراة الثانية على التوالي، واستطاع أن يفوز على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليجد الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق أقصر الطرق للوصول إلى ثقة لاعبيه.
أفضل صفقة في تاريخ الدوري والسيتي خسره .. ردود الأفعال على أداء محرز أمام الوحدة
دائمًا ما يكون الساحر الجزائري رياض محرز، محط أنظار عشاق الساحرة المستديرة، في كل مباراة يلعبها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.
الأهلي مُحارب وراء الكواليس؟ .. خالد العيسى يتحدث برسائل جديدة كليًا على "بيئة الراقي"
خرج خالد العيسى؛ رئيس الأهلي السعودي، برسالة عقب فوز الراقي بالأمس أمام الوحدة، تكشف عن عهد جديد في قلعة الكؤوس.
نجم الهلال ومدافع الأهلي .. 5 أجانب مرشحون للرحيل عن الدوري السعودي في يناير
ضمت أندية دوري روشن السعودي العديد من النجوم الأجانب خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير، مستفيدة من الدعم المالي المقدم من صندوق الاستثمارات السعودي وغيره من الجهات الحكومية، ولكن بعضهم قد يرحل سريعًا وخلال يناير القادم تحديدًا.