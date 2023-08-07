أخبار الأهلي اليوم | مورينيو يعلن صفقة الراقي الجديدة وأهزوجة الجماهير تثير الجدل

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين الموافق السابع من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين، الموافق السابع من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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أنشيلوتي يقول كلمته .. هل ينتقل نجم ريال مدريد إلى صفوف الأهلي؟!

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد لا يفكر بأي شكل من الأشكال في التفريط في لاعبه دافيد ألابا خلال سوق الانتقالات الصيفية. (طالع التفاصيل)

"استمتع بالسعودية" .. مورينيو يُعلن انتقال إيبانيز للأهلي برسالة غريبة!

قبل أي شخص، أعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي، عن انتقال مدافعه البرازيلي روجير إيبانيز، إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، ولكن بطريقة غريبة! (طالع التفاصيل)

فيديو | أهزوجة الأهلي الجديدة تثير الجدل بسبب كلمات مغربية

لفتت الأغنية الجديدة لأهلي جدة الأنظار بسبب كلماتها، وظهور بعض الكلمات المغربية ضمن الأهزوجة الجديدة للفريق الجداوي. (طالع التفاصيل)

"الإجابة ليست نهائية" .. مورينيو يكشف عن موقفه من تدريب الهلال والأهلي

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو؛ المدير الفني لفريق روما الإيطالي، عن سبب رفضه العروض التي وصلت له من أجل تدريب الهلال والأهلي خلال الفترة الماضية. (طالع التفاصيل)

"أرجوكم كفى!" .. الشباب ينفجر أمام العروض الضخمة لحسان تمبكتي

طفح الكيل بطلال آل الشيخ؛ المدير التنفيذي لنادي الشباب السعودي، أمام التقارير التي تتحدث عن عروض مغرية للاعب ناديه حسان تمبكتي، ليخرج معبرًا عن غضبه. (طالع التفاصيل)

ثغرة الهلال وأزمة النصر .. صفقات متوقع حسمها بالشهر الأخير لدوري روشن السعودي

تبقى شهر بالتمام والكمال، على غلق سوق الانتقالات التاريخي في دوري روشن 2023، حيث يتم غلق سوق الانتقالات الصيفي يوم 7 سبتمبر، ولكن مازالت هناك بعض الصفقات القوية التي قد تُحسم خلال هذا الشهر. (طالع التفاصيل)

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