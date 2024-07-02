أخبار الأهلي اليوم | مواصلة دعم جهاز ماتياس يايسله، ومفاوضات سلمان الفرج

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 2 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 2 يوليو 2024.

الأهلي يُعزز فريق الكشافة بعنصرين جديدين

عزز النادي الأهلي فريق الكشافة لديه بعنصرين جديدين، هما الهولندي هانس جيلهاوش، وسيتولى منصب رئيس الكشافة، ومواطنه ليساندرو إيساي، وسيشغل منصب مدير الكشافة.

النادي أعلن عن التعاقدين عبر حسابه على منصة إكس، ويأتي ذلك ضمن جهود الفريق لتعزيز الجهاز الفني للمدرب ماتياس يايسله قبل انطلاق الموسم الجديد.



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