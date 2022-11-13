أخبار الأهلي اليوم | مواصلة التحضيرات .. والسعيد يهاجم القلعة الحمراء

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأحد، الموافق 13 من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق..

غريب ثم المولد .. جراح الظفيري الوكيل الذي خسر معاركه بجدارة!

قد يخسر أحدهم الكثير في مسيرته لسوء اختيار وكيل له، وقد تتحول تمامًا دفة أحدهم أقل جدارة إلى رحلة مثيرة بفضل وعي وكيله، هذه باختصار أهمية الوكيل للاعب في عالم كرة القدم.. "اقرأ التفاصيل"

"يُريدون تدميري" .. عبد الله السعيد ينفجر في وجه الأهلي

أدلى عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز بتصريحات مثيرة لموقع "ذا أتلتيك" هاجم خلالها ناديه السابق، الأهلي المصري، مؤكدًا أن مسؤوليه يُريدون تدميره. "اقرأ التفاصيل"

الأهلي يواصل تدريباته تحت قيادة موسيماني

واصل النادي الأهلي تدريباته أمس السبت، استعدادًا للمشاركة في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورًا للتدريبات التي أقيمت تحت قيادة موسيماني، معلقًا عليها: "التحضيرات مستمرة".