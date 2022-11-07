أخبار الأهلي اليوم | معاذ يرفض الحديث عن النفيعي والوزارة تضيق الخناق على الراقي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين، الموافق السابع من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق..

وليد معاذ يرفض الحديث عن النفيعي

أكد وليد معاذ؛ رئيس النادي الأهلي، أن طموح الفريق عالٍ جدًا، للعودة لمكانته الطبيعية، رافضًا الحديث عما خلفته الإدارة السابقة.

وقال معاذ، خلال تصريحاته لبرنامج "برا الـ18": "لم أجد ما أعمل عليه عند تكليفي برئاسة الأهلي، ما يحدث في البيت، يبقى في البيت، لكن الأهلي قيمة عالية، ومميز في كل شيء في ألعابه ومنشآته وكل شيء، نحن نتحدث عن نادٍ من ضمن الأفضل في الشرق الأوسط، فمهما وجدنا سواء عمل سيئ أو جيد، فالأهلي يحتاج عمل أكبر".

وأضاف: "طموحنا عالٍ، لكن نريد أن تتحول الأعمال لأفعال وخطط عمل حقيقية وليست مجرد وعود، فالأهلي دائمًا في الصدارة أينما كان، ويقاتل على المنافسة، وإن كان في وضع استثنائي، فقيمة الأهلي وجماهيريته وتاريخه، يفرضوا عليه أن يكون هو الحدث، ونحن لدينا ثقة عالية أن الفريق سيعود، والأهلي لا تتغير قيمته بمكان وجوده، إنما يبقى أحد أضلاع الكرة السعودية والعربية، وكل منصف في الرياضة السعودي يعرف قيمة الأهلي".

وبسؤاله عما خلفته الإدارة السابقة للنادي برئاسة ماجد النفيعي، علق: "لا أريد الحديث عن الإدارات السابقة".

المجحد يعود

أكدت صحيفة "الرياضية" أن محمد المجحد؛ لاعب الراقي، تماثل للشفاء بعد غيابه لمدة شهرين عن الملاعب.

المجحد كان قد تعرض لإصابة عضلية، غاب على إثرها عن آخر أربع مباريات للفريق في دوري يلو.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب اليوم في المران الجماعي للفريق.

وزارة الرياضة تغلق أبوابها في وجه الأهلي

أعلنت وزارة الرياضة اليوم، نتائج استراتيجية دعم الأندية، والتي أظهرت فشل إدارة الأهلي، ليتقرر عدم منحه أي دعم مالي عن الربع الأول من الموسم الجاري 2022-2023. (طالع التفاصيل)