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تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026..

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من شهر نوفمبر 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

مارينو بوسيتش.. الأهلي يجدد الثقة في مدربه

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كشف الصحفي الرياضي مشعل العتيبي عن تطورات جديدة مهمة؛ بخصوص مستقبل "الهولندي-الكرواتي" مارينو بوسيتش، المدير الفني لعملاق جدة الأهلي.

العتيبي أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن بوسيتش لا يزال يحظى بثقة مسؤولي الأهلي؛ وذلك رغم سوء نتائج الفريق الأول لكرة القدم، ومطالبات الجماهير بـ"إقالته".

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وأشار العتيبي إلى أن بوسيتش قاد تدريبات الأهلي بشكل طبيعي، اليوم الثلاثاء؛ حيث رفض منح اللاعبين راحة، بعد الخسارة أمام نادي الشمال القطري.

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الأهلي خسر (2-3) أمام الشمال، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

فساد.. حسين عبدالغني يطالب بمحاسبة هذا المسؤول!

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طالب حسين عبدالغني، أسطورة النادي الأهلي ومنتخب السعودية سابقًا، بـ"محاسبة" المسؤول عن التعاقد مع "الهولندي-الكرواتي" مارينو بوسيتش، المدير الفني للفريق الأول.

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واعتبر عبدالغني، في تصريحات مع برنامج "نادينا"، أن الشخص المسؤول عن التعاقد مع بوسيتش؛ ورّط النادي في مدرب لا يحقق النتائج المرجوة، بالإضافة إلى وضع شرط جزائي يصعب معه إقالته.

ووصف أسطورة الأهلي السابق، ما حدث في صفقة المدير الفني الهولندي بـ"الفساد".

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