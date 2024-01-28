أخبار الأهلي اليوم | الظهير الأيسر ينضم إلى أبها، والمجحد أساسيًا أمام الزمالك

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 28 يناير 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 28 يناير 2023

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إبراهيم الزبيدي يُتمم إجراءات انتقاله إلى أبها أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إبراهيم الزبيدي بصدد إتمام إجراءات انتقاله من الأهلي إلى أبها على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. وأوضحت الرياضية أن اللاعب سيصل أبها يوم الإثنين القادم لتوقيع العقود وبدء تجربته مع الفريق، وذلك عقب عودته مع بعثة الأهلي من دبي إلى جدة، ومن ثم سيُنهي كافة ارتباطاته في المدينة الساحلية قبل التوجه إلى جنوب السعودية لبدء تجربته الجديدة.

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المجحد على رأس تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك

يخوض الليلة الأهلي مباراة نهائي كأس التحدي في دبي أمام الزمالك المصري، وقد ضم تشكيل الفريق للقاء لاعب الوسط محمد المجحد رغم تعرضه للإصابة يوم أمس.

اللاعب السعودي تعرض للإصابة خلال الشوط الأول من مواجهة ووهان الصيني، وقد أظهرت الفحوصات الطبية سلامة الركبة والعضلات وأن الأمر مجرد التواء في الركبة.

"صعبتم مهمتنا ولكن!" .. عدة رسائل جديدة من تشيفيرين لمسؤولي الدوري السعودي.

رئيس الاتحاد الأوروبي غاضب من مونديال الأندية.

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