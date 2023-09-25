أخبار الأهلي اليوم | قرار مزعج مرتقب وإساءات عنصرية من نصراوي ضد الراقي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين الموافق الـ25 من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ25 من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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لن يلعبا في جدة .. قرار صادم من رابطة الدوري للاتحاد والأهلي

كشف موقع كووورة عن قرار تستعد رابطة دوري المحترفين السعودي لإصداره في الساعات القادمة يحمل أخبارًا سلبية للاتحاد والأهلي ويتعلق بملعب مبارياتهما في دوري روشن. (طالع التفاصيل)

للأهلي .. تخلصوا من "مقلب" ميركاتو 2023 واقتنصوا "فرصة" الهلال الثمينة

كيف يُمكننا وصف موسم الأهلي حتى الآن؟ أعتقد جيد جدًا، لكنه كان سيكون مميزًا لو لم يتورط الفريق في "مقلب" سوق انتقالات دوري روشن السعودي لصيف 2023! (طالع التفاصيل)

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"يريدون دفع رواتب اللاعبين من جيوب الجماهير!" .. أسعار تذاكر مباريات كأس الملك تثير الجدل

تستكمل اليوم الإثنين، مباريات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وسط جدل كبير يصاحب مباريات الرباعي الكبير؛ الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي. (طالع التفاصيل)

الإساءة تجاوزت كل الحدود! .. "العنصرية" تفجر ثورة غضب في جدة عقب كلاسيكو النصر والأهلي

أحيانًا تخرج كرة القدم عن إطار الروح الرياضية والسخرية "الطقطقة" المباحة، ليصل الأمر لانحطاط أخلاقي يتجاوز كل الحدود، وهو ما حدث عقب كلاسيكو النصر والأهلي الأخير. (طالع التفاصيل)

رسالة شديدة اللهجة إلى الأهلي السعودي .. "تخلصوا من إدوارد ميندي سريعًا"

انتقد سعيد العويران، أسطورة الكرة السعودية، إدوارد ميندي حارس مرمى الأهلي، وطالب إدارة الراقي بسرعة التخلص من الحارس السنغالي، بعد مباراة الأهلي أمام النصر في دوري روشن. (طالع التفاصيل)

دهس بالأقدام وتقليل من نيمار ورونالدو .. نجوم العالم في دوري روشن تحت مقصلة "الطقطقة"

كيف تعرض نجوم دوري روشن للسخرية والتقليل خلال الفترة الماضية؟ (طالع التفاصيل)

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