أخبار الأهلي اليوم | فيديو تحدي محرز وماكسيمين، وتعديلات في لجنة التوثيق

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 5 مارس 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 5 مارس 2023

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فيديو | محرز يتحدى ماكسيمين وأحد صناع المحتوى دخل رياض محرز في تحدي ترفيهي مع زميله آلان سان ماكسيمين وأحد صناع المحتوى. النجم الجزائري أثبت تفوقه على الثنائي كما يظهر في الفيديو أدناه .

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التعاون يفقد كاسترو ويستعيد آدم أمام الأهلي

استعاد التعاون، خصم الأهلي القادم في دوري روشن، خدمات لاعبه عبد الفتاح آدم بعد غيابه عن المباراة الأخيرة للإصابة، إذ أفادت صحيفة الرياضية السعودية أنه سيقود هجوم الفريق الأصفر.

من جانب آخر، سيفتقد "سكري القصيم" لخدمات لاعبه كاسترو بعد تأكد إصابته بقطع في وتبر أكيلس أنهى موسمه.

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