أخبار الأهلي اليوم | عودة المدافع المصاب، وتفاصيل مواجهة الأخدود

ميندي ومحرز يُتمان صفوف الأهلي

اكتملت صفوف الأهلي بانضمام رياض محرز وإدوارد ميندي للتدريبات الجماعية يوم أمس الثلاثاء استعدادًا لمواجهة الأخدود يوم الجمعة.

اللاعبان غابا عن التدريبات الأخيرة لتمتعهما بإجازة خاصة نظرًا لتواجدهما مع منتخبي بلادهما في كأس أمم إفريقيا، وقد باتا الآن جاهزان لمواجهة الجولة الـ20 في الدوري.

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الأخدود في الجولة الثالثة من منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024 والقنوات الناقلة.