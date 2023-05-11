أخبار الأهلي اليوم | عمر السومة يحسم الجدل وفضيحة بيتسو موسيماني ودعم هلالي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس الموافق الـ11 من مايو 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ11 من مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

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عمر السومة يحسم مستقبله مع الأهلي رسميًا .. الكلمة الأخيرة

كشف النجم السوري عمر السومة، عن قراره النهائي بشأن العودة إلى صفوف النادي الأهلي، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024، من عدمه. (طالع التفاصيل)

خاص | من بطل ثلاثية الأهلي إلى قائد كرة شاطئية .. كواليس التحول المفاجئ في مسيرة إسلام سراج

إسلام سراج اختص موقع "GOAL" لكشف كواليس استدعائه لمنتخب السعودية للكرة الشاطئية بعد مسيرة حافلة في عالم كرة القدم مع الأهلي والفيصلي وغيرهما. (طالع التفاصيل)

نجم الهلال يساعد الأهلي لـ"النجاة" من عقوبة فيفا التاريخية

كشف القانوني الرياضي أحمد الشيخي، عن "حل جديد" قد يساعد النادي الأهلي، في تسجيل الصفقات الصيفية الجديدة، رغم عقوبة الحرمان من التعاقدات. (طالع التفاصيل)

خاص | الأهلي يقرر خيانة موسيماني .. وأسطورة الهلال بديله!

على الرغم من دوره الكبير في عودة الأهلي مرة أخرى إلى دوري روشن للمحترفين، إلا أن إدارة الراقي برئاسة وليد معاذ قررت خيانة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني! (طالع التفاصيل)

فيديو إباحي وسخرية واسعة .. اختراق حساب موسيماني على تويتر!

تورط الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي في موقف محرج، بسبب اختراق حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الساعات الماضية. (طالع التفاصيل)

الأهلي يفاوض رباعي الهلال والنصر .. وقرار مصيري من وزارة الرياضة

تفاجأ مجلس إدارة النادي الأهلي "المكلف"، برئاسة وليد معاذ، بقرار مصيري من وزارة الرياضة السعودية؛ بعد عودة الفريق الأول لكرة القدم، إلى دوري روشن للمحترفين 2023-2024، رسميًا. (طالع التفاصيل)

ضارب المدربين ومشعل غضب الزوجات .. مسلسل أزمات موسيماني في الأهلي ينتهي بـ"فضيحة إباحية"

أشعل المدرب الجنوب إفريقي، واحدة من أخطر الأزمات في الشارع السعودي؛ عندما قام بوضع إعجاب على فيديو إباحي بـ"تويتر"، قبل أن يخرج بنفسه وينفي هذا الأمر، مؤكدًا على أن حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة، كان مخترقًا، ولكنه نجح في استعادته أخيرًا.

والمثير في الأمر، أن هذه ليست الأزمة الأولى التي يتسبب فيها بيتسو موسيماني، منذ قيادة النادي الأهلي، في شهر سبتمبر الماضي؛ حيث سبقها مجموعة من الأزمات الأخرى، التي أثارت الجدل في الشارع السعودي. (طالع التفاصيل)

Shahid