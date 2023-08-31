أخبار الأهلي اليوم | عقوبة قاسية على نجم الراقي ومحاولات لخطف صفقة محلية من الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس الموافق الـ31 من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ31 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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الهلال يتسبب في "عقوبة قاسية" ضد نجم الأهلي

قرر مسؤولو النادي الأهلي السعودي، معاقبة أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ بالتزامن مع الانطلاقة الرائعة، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024. (طالع التفاصيل)

"الآن وإلا فلا" .. هل يخطف الأهلي "الصفقة الأفضل" من الهلال؟

دخل النادي الأهلي السعودي، في منافسة شرسة مع "عملاق العاصمة" الهلال؛ لحسم إحدى أهم وأفضل الصفقات المحلية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

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طرح تذاكر الكلاسيكو

أعلنت إدارة استاد الأول بارك طرح تذاكر كلاسيكو النصر والأهلي، المقرر إقامته في الـ21 من سبتمبر المقبل، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن.

وتتراوح أسعار الدرجة الموحدة ما بين 55 إلى 175 ريال، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من جمهور الراقي، فور طرحها، حتى تم شراء نصفها قبل مرور ساعة على طرحها.

مجرشي يبدأ مراحل العودة

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الجهاز الفني للأهلي وضع خطة عودة على مجرشي؛ ظهير أيمن الفريق، للتدريبات الجماعية تدريجيًا، بعدم غاب عن المباريات منذ 22 من أغسطس الجاري.

مجرشي عانى من تمزق في العضلة الخلفية، وخضع خلال الأيام الماضية لبرنامج علاجي وتأهيلي.

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