أخبار الأهلي اليوم | عرضان للمدافع السعودي، ومحاولة صُلح بين محرز وبيتكوفيتش

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 16 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 16 يوليو 2024.

كواليس رحلة الأهلي نحو النمسا

نشر حساب الأهلي على منصة إكس مقطع فيديو يُظهر خلاله كواليس رحلة الفريق من جدة إلى النمسا يوم أمس.

الأهلي يُقيم معسكره الإعدادي للموسم الجديد في النمسا، وقد انطلقت التدريبات يوم أمس بحضور اللاعبين والجهاز الفني بقيادة ماتياس يايسله.

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عرضان لمدافع الأهلي من السعودية

كشف الإعلامي وليد سعيد عن تلقي بندر الشمراني مدافع الأهلي عرضين من السعودية.

وأوضح سعيد عبر منصة إكس أن العرض الأول من نادٍ يلعب في دوري روشن فيما الثاني من أحد أندية دوري يلو.

وأفاد المختص بأخبار الأهلي أن النادي يُرحب برحيل اللاعب بالإعارة ولذا لم يصطحبه معه إلى معسكر النمسا.

النادي بدأ الاستعداد للموسم الجديد

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