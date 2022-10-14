أخبار الأهلي اليوم | طلب خاص من موسيماني .. وتحديد موقف الحمد

نرصد لكم أبرز أخبار الأهلي السعودي يوم 14 أكتوبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 14 أكتوبر 2022، والمتعلقة باستعداداته لمواجهة الرياض، في دوري يلو للدرجة الأولى، وغيرها من الأخبار التي تخص الراقي.

الفيصل يكشف عن رأيه في موسيماني ويوجه رسالة لجمهور الأهلي

عبر الأمير تركي العبد الله الفيصل؛ العضو الذهبي بالنادي الأهلي، عن إعجابه بالنتائج الإيجابية التي تحققت من خلال ألعاب النادي بمختلف الدرجات، والتي تعطي مؤشرًا بأن الراقي أسس على أن يكون ناديًا لكل الألعاب.

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الأمير تركي قال خلال تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية: "فريق كرة القدم يحتاج إلى العمل الجماعي حتى يتمكن من العودة كما يريد كل الأهلاويين". اقرأ التصريحات كاملة

موسيماني يطلب خوض 3 مباريات ودية

طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني لفريق النادي الأهلي، من إدارة ناديه، بخوض 3 مباريات ودية على أقل تقدير، خلال فترة التوقف القادمة.

ويقوم الجهاز الإداري بالنادي الأهلي، بتأمين مباريات ودية خلال الفترة القادمة، من أجل الوقوف على مستويات اللاعبين من جانب موسيماني، وكيفية تطبيق الخطط الملائمة للفريق ورفع المستوى اللياقي للفريق.

اختبار طبي يحدد موقف فهد الحمد

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن خضوع فهد الحمد لاعب النادي الأهلي، لفحوصات طبية من أجل الاطمئنان على سلامة المفصل، وتحديد نوع الإصابة التي يعاني منها، ومدة الغياب.

وأضافت الصحيفة أن الفحوصات المبدئية التي خضع لها اللاعب عقب مباراة نجران، لم تحدد طبيعة الإصابة بشكل كامل.

وأصيب الحمد في مفصل القدم اليمنى، خلال مباراة نجران بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري يلو للدرجة الأولى.

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