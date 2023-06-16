أخبار الأهلي اليوم | صدمة راموس .. ورغبة قوية في التعاقد مع أسطورة ميلان

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة الموافق الـ16 من يونيو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الجمعة، الموافق الـ16 من يونيو 2023م، وما يدور حول الفريق.

رفض النصر سابقًا .. نجم مصر قد ينتقل إلى الأهلي قريبًا

رفع النادي الأهلي، شعارًا واحدًا فقط؛ وهو تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بـ"قوة"، في الصيف الحالي؛ لمنع تكرار مأساة الهبوط التاريخي إلى "الدرجة الأولى"، في الموسم الرياضي الماضي (طالع التفاصيل).

الأهلي يطارد باولو مالديني .. صفقة تاريخية على نار هادئة

في مفاجأة من العيار الثقيل، يعمل مسؤولو النادي الأهلي؛ على التعاقد مع الأسطورة الإيطالية باولو مالديني، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024 (طالع التفاصيل).

هدية غير متوقعة من الأهلي إلى كريستيانو رونالدو في صفقة سيرخيو راموس

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات صادمة في مفاوضات النادي الأهلي، مع المدافع الإسباني سيرخيو راموس؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

إيدرسون يُلمح لرحيل جوندوان .. لكن إلى السعودية أم برشلونة؟

لمح إيدرسون مورايش حارس مرمى مانشستر سيتي إلى رحيل إلكاي جوندوان قائد الفريق السماوي خلال سوق الانتقالات الصيفية (طالع التفاصيل).

رسميًا | لا منافسة في الأهلي والهلال والاتحاد .. والنصر يصارع وحيدًا في الانتخابات

أعلنت أندية الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي رسميًا اليوم الجمعة، قوائمها الأولية للمرشحين لرئاستها، في الانتخابات المقبلة، وصل استبعادات بالجملة (طالع التفاصيل).

رفض الأهلي لعيون الهلال؟ .. لوكا مودريتش يدهش عشاقه بعد إغراءات الزعيم المفاجئة

قيل "إنه رفض النادي الأهلي بعد حصوله على وعد من أحد الوكلاء بتقديم عرض مالي أعلى من الهلال"، الحديث هنا عن النجم الكرواتي الكبير لوكا مودريتش، متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني (طالع التفاصيل).

