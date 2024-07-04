أخبار الأهلي اليوم | سباق الانتخابات الثلاثي يشتعل، واجتماع حاسم لمناقشة طلب الاتفاق

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 4 يوليو 2024.

طريق البارسا لم يعد معبدًا

حقيقة مؤامرة قرعة الدوري السعودي..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هل سيستمر مدرب الأهلي مع فريقه؟

بعد قيادة تركيا لربع نهائي اليورو..

ماذا قال معلق دوري روشن عن حادث السيارة؟

الهلال أعلن عن رحيل سلمان الفرج بعد مسيرة 16 عامًا.

نجوم دوري روشن يخطفون الأنظار في يورو 2024..

هل ينجح الأهلي في ضم نجم اليونايتد؟

الأهلي يرصد اسمًا محليًا مهمًا..

عدم رضا بين الجماهير السعودية

رياض محرز يبهر متابعيه..

انتخابات ساخنة مرتقبة في الأهلي..