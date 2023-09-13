أخبار الأهلي اليوم | رياض محرز يتسبب في هجوم على إدوارد ميندي وساديو ماني يشيد بنجم الراقي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق الـ13 من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ13 من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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عودة الجهني

بعد فترة من الغياب، عاد اللاعب زياد الجهني للانتظام في المران الجماعي للفريق من جديد، بصورة طبيعية.

بعض الإعلاميين زعموا خلال الفترة الماضية أن غياب اللاعب عن الملاعب سيطول، بداعي تدهور حالته الصحيةن إثر الاصطدام الخطير التي تعرض له خلال مواجهة الأخدود، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن، والتي أقيمت في 24 من أغسطس الماضي.

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لكن أصبح الجهني بإمكانه المشاركة ولو لبضع دقائق خلال مواجهة الراقي المقبلة أمام التعاون، في الجولة السابعة، والمقرر لها 16 من سبتمبر الجاري.

رحيل رياض بشكل رسمي

رحل الجزائري رياض بودبوز؛ لاعب الأهلي، عن النادي بشكل رسمي، أمس الثلاثاء، إذ فضل الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للفريق، التضحية به كون اللوائح لا تسمح بأكثر من ثمانية لاعبين أجانب في صفوف كل فريق.

وفي اليوم ذاته، أعلن نادي أحد تعاقده مع بودبوز لموسمين مقبلين، ليعود من جديد لدوري يلو للدرجة الأولى، الذي شارك به الموسم الماضي مع الراقي.

وكان الجزائري قد انضم للنادي الجداوي في الميركاتو الصيف لموسم 2022-2023م، ونجح في قيادته لتحقيق لقب دوري يلو ومن ثم العودة لدوري روشن من جديد.

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