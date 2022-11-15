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أخبار الأهلي اليوم | رابطة الراقي تدعم كتيبة الشهري وثنائي الفريق يكرر قصة الدعيع وإدريس

زهيرة عادل
7:18 م غرينتش+2 15‏/11‏/2022
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نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق 15 من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق..

رابطة الأهلي تدعم كتيبة الشهري

أكد الإعلامي الرياضي مشعل العتيبي أن رابطة مشجعي الأهلي ستتواجد اليوم الثلاثاء، في الملعب، من أجل دعم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، في نهائي غرب آسيا للفئة نفسها.

الأخضر الأولمبي يواجه نظيره القطري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، على الملعب الرديف في مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة.

"الأهلي خط الإمداد الأول للأخضر دون إصابات وتأهيل"

رد الإعلامي الرياضي محمد الشيخي على إعلام الهلال، الذي يتباهى بأن لاعبي الزعيم هو الأكثر في قائمة المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022.

وأوضح الشيخي أن لاعبي الراقي هم الأكثر مشاركة مع الأخضر في 2001 - 2002، دون أي إصابات، في إشارة لضم الجهاز الفني الحالي للمنتخب السعودي لأكثر من لاعب هلالي، رغم غيابهم عن الملاعب لفترة، بسبب الإصابات.

عسيري والربيعي .. الدعيع وحمزة إدريس 2022!

تواجد هيثم عسيري ومحمد الربيعي في قائمة المنتخب السعودي التي تستعد للمشاركة في كأس العالم قطر 2022 في تكرار لقصة الثنائي التاريخي محمد الدعيع وحمزة إدريس في مونديال 1994. (طالع التفاصيل)

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