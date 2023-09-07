أخبار الأهلي اليوم | خطف صفقة ثقيلة من النصر والفتح يقصف جبهة فراس البريكان بعد رحيله

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس الموافق السابع من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس، الموافق السابع من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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قاصفًا جبهة الأهلي وفراس البريكان .. الفتح يعلن ضم دجانيني تافاريس بطريقة خاصة

بطريقة مستفزة بعض الشيء للأهلي وجماهيره ومهاجمه الجديد فراس البريكان، أعلن الفتح تعاقده مع الكاب فيردي دجانيني تافاريس؛ مهاجم الراقي الأسبق. (طالع التفاصيل)

خطف العمار من النصر

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الأهلي نجح في الظفر بخدمات عبد الله العمار؛ لاعب ضمك، إذ وقع عقد لمدة ثلاث سنوات مع الراقي.

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وجاء فوز النادي الجداوي بالعمار بعد منافسة قوية مع النصر، لكن الأول حسم الصفقة بفضل عرضه المالي الأكبر.

ومن المتوقع بعد هذه الصفقة أن يتخلى الأهلي عن ظهيره الأيسر المقدوني إزجيان إليوسكي.

جهات رياضية سعودية وأجنبية تتدخل لإنقاذ الأهلي .. عريضة قانونية إلى المحكمة الدولية

واحد من أصعب التحديات التي تواجه خالد العيسى؛ رئيس النادي الأهلي السعودي، حاليًا اقترب الوقت القاتل به، خاصةً وأنه من سبقه في مقعد رئاسة الراقي وليد معاذ نجح به بجدارة من قبل، لذلك أي فشل من شأنه أن يضع الأول في موقف محرج أمام الجماهير. (طالع التفاصيل)

"منحه الأمل ثم سحبه منه" .. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع لاعب النصر ويطلب ضم زميله!

يسابق الأهلي السعودي الزمن خلال الساعات القليلة المقبلة لتدعيم خط وسطه بصفقة محلية، قبل انتهاء الميركاتو الصيفي اليوم الخميس، لكن النصر يعطل له خططه. (طالع التفاصيل)

اسم غير متوقع .. الأهلي يقترب من تعويض فشل صفقة متعب الحربي

اقترب النادي الأهلي من تعويض فشل التعاقد مع متعب الحربي الظهير الأيسر لفريق نادي الشباب، بعدما رفض فريقه العرض المقدم من الراقي مؤخرًا، وذلك بالتعاقد مع لاعب آخر. (طالع التفاصيل)

إحساس بدون تفسير .. مودريتش يكشف سر رفضه السعودية والبقاء في ريال مدريد

كشف لوكا مودريتش لاعب وسط ريال عن السبب الذي دفعه للبقاء مع النادي الإسباني هذا الصيف ورفض كل العروض التي قدمت له. (طالع التفاصيل)

بعد صراع شرس بين الاتحاد والأهلي .. نجم الاتفاق يحسم قراره

شهدت الأيام الماضية صراعًا شرسًا بين ناديي الأهلي والاتحاد، من أجل الظفر بخدمات فيصل الغامدي لاعب وسط نادي الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. (طالع التفاصيل)

الهلال ينافس النصر والأهلي على "صفقة جماهيرية" .. واللاعب يحسم اختياره!

دخل مسؤولو نادي الهلال، في منافسة شرسة مع النصر والأهلي؛ للتعاقد مع صفقة محلية مهمة، قبل ساعات قليلة من إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

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