أخبار الأهلي اليوم | خصخصة الراقي وتأجيل ودية الوحدة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس، الموافق 24 من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق.

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أربع مباريات مصيرية

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن إدارة الأهلي اتفقت مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للراقي، على تحديد الباقين والراحلين من الفريق، من خلال الأداء الذي سيقدمه اللاعبون خلال الأربع وديات التي يخوضها خلال فترة التوقف الحالية.

ويقدم موسيماني تقريرًا فنيًا للإدارة عقب نهاية الوديات، موضحًا خلاله احتياجاته خلال الميركاتو الشتوي المقبل، كي تتحرك الإدارة لدعم الفريق.

طقس جدة يؤجل ودية الوحدة

أُجلت مواجهة الأهلي الودية اليوم، أمام الوحدة، التي كان من المقرر إقامتها على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مبارياتهما المحلية.

وجاء التأجيل لسوء الأحوال الجوية في مدينة جدة، وهطول الأمطار بغزارة.