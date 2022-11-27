أخبار الأهلي اليوم | حقيقة ضم أفشة و"الإعلامي المتلون"

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 27 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 27 نوفمبر 2022.

الأهلي يُواصل تدريباته استعدادًا للجبلين

واصل النادي الأهلي السعودي تدريباته خلال فترة توقف دوري يلو الخاصة بالدرجة الأولى في الممكة، حيث سيستأنف الفريق مبارياته بمواجهة مؤجلة أمام الجبلين في الـ11 من ديسمبر القادم.

ونشر تويتر الأهلي عدة صور من تدريبات اللاعبين خلال المران.

هل طلب موسيماني التعاقد مع أفشة؟

نفى مصدر مقرب من محمد مجدي أفشة لاعب وسط الأهلي المصري ما يتردد حول رغبة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي السعودي ضمه للفريق خلال انتقالات يناير القادم.

وأوضح المصدر في تصريحات لموقع كووورة أن ما يُثار حول هذا الحديث عارٍ تمامًا عن الصحة.

"جماهير الأهلي الأكثر وفاءً"

قال الإعلامي نصير الطميحي أن جماهير الأهلي أكثر وفاءً من بعض الإعلاميين المتلونين الذين يغيرون جلدهم دومًا.

وأضاف عبر تويتر موجهًا حديثه لأحد الإعلاميين دون أن يُحدد اسمه "نصر البسطاء : النادي الأهلي وإن اختلفنا مع جماهيره في الميول لكن حقيقة هي أكثر وفاء لناديها من الإعلامي المتلون الذي يغيير جلده مثل الحرباء من لون للون آخر حسب الظروف وحسب المصلحة وكان أكثر إعلامي مطبل لإدارة ماجد النفيعي التي أسهمت في سقوط الأهلي الى مصاف الدرجة الأولى".