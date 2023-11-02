أخبار الأهلي اليوم | جديد إصابة كيسييه، والنسخة المقلدة من "مورينيو" في جدة

لا يعيش ماتياس يايسله أوقاتًا إيجابية تمامًا مع النادي الأهلي، وقد ازدادت الضغوطات عليه كثيرًا بعد الخسارة أمام أبها والخروج من كأس الملك مساء أمس، ولكنه يُحاول الخروج من ذلك الوضع على طريقة جوزيه مورينيو.