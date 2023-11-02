أخبار الأهلي اليوم | جديد إصابة كيسييه، والنسخة المقلدة من "مورينيو" في جدة

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 2 نوفمبر 2023
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اختبار طبي لتحديد موقف كيسييه من مواجهة الرياض
يخضع فرانك كيسييه اليوم الخميس لاختبار طبي لتحديد مدى تحسن حالته الصحية بعد الإصابة التي منعته من إكمال مباراة الكأس الأخيرة أمام أبها، والتي خسرها فريقه 2-1.
وغاب لاعب الوسط عن المران يوم أمس وتواجد في العيادة، ومن المقرر أن يحسم الاختبار الطبي موقفه من مواجهة الرياض يوم الأحد القادم في دوري روشن.
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ماتياس يايسله .. النسخة "المقلدة" من جوزيه مورينيو
لا يعيش ماتياس يايسله أوقاتًا إيجابية تمامًا مع النادي الأهلي، وقد ازدادت الضغوطات عليه كثيرًا بعد الخسارة أمام أبها والخروج من كأس الملك مساء أمس، ولكنه يُحاول الخروج من ذلك الوضع على طريقة جوزيه مورينيو.
ضيق في التنفس .. موسيماني يتعرض لوعكة صحية طارئة!
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مفاجأة عن الهلال .. وقرارات من محكمة كاس في قضايا النصر والاتحاد والأهلي
فجّر القانوني الرياضي أحمد الأمير، مفاجأة من العيار الثقيل، عن قضايا أندية صندوق الاستثمارات السعودي "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي"، أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس".