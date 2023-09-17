أخبار الأهلي اليوم | تحدي رونالدو، ومحرز يُعدد سلبيات الراقي

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 17 سبتمبر 2023

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ألغى حكم مباراة الأهلي والتعاون هدفًا قاتلًا للأخير، كاد أن يخطف به نقطة التعادل أمام الراقي، في مباراة كانت أحداثها مثيرة خاصة خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء.