أخبار الأهلي اليوم | أزمة رياض محرد "الصامتة"، وفرصة "الطرف الثالث" للتأهل إلى السوبر

رغم ضياع الوصافة .. فرصة الأهلي في السوبر مازالت قائمة

ضاع المركز الثاني في دوري روشن السعودي رسميًا من الأهلي بعد الخسارة الأخيرة أمام الرياض وفوز النصر على الخليج، حيث بات العالمي يمتلك 71 نقطة مما ضمن له الوصافة حتى لو خسر جميع مبارياته القادمة وفاز الراقي في كل مبارياته المقبلة.

هذا الأمر أضاع إحدى فرص الأهلي في التأهل إلى كأس السوبر السعودي، لكن الفرصة مازالت قائمة لتحقيق هذا الهدف وإن يعتمد الأمر على طرف ثالث، حيث يحتاج الأهلي إلى خسارة الخليج والاتحاد في نصف نهائي كأس الملك أو أحدهما وعدم تأهله لنهائي الكأس ليضمن تواجده في السوبر كثالث الدوري السعودي.