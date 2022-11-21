أخبار الأهلي اليوم | المونديال يعيد الهجوم على المحياني وإليوسكي يرفض العودة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين، الموافق 21 من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق.

غضب أهلاوي .. كأس العالم يفتح النار من جديد على موسى المحياني

أعاد كأس العالم قطر 2022 من جديد الغضب الأهلاوي تجاه موسى المحياني؛ المدير التنفيذي للنادي الأهلي السعودي سابقًا، بعدما غاب عن الأنظار لفترة. (طالع التفاصيل)

إليوسكي يرفض العودة

يرفض المقدوني إزجيان إليوسكي؛ لاعب الأهلي المعار لفنربخشه التركي، العودة من جديد للراقي، لشعوره بالراحة في النادي التركي.

المقدوني رحل عن الأهلي بنهاية الموسم الماضي، بعدما هبط الفريق لدوري يلو، معارًا لمدة موسم واحد.

ووفقًا لصحيفة "المساء" التركية فإن إليوسكي يريد أن يواصل مشواره مع فنربخشه، بعدما نجح في تسجيل هدف وصناعة اثنين، خلال 17 مباراة شارك بها.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي النادي التركي سيقيمون تجربة اللاعب بنهاية الموسم، قبل اتخاذ أي قرار حول مستقبله.